Podróże samolotami dla wielu osób są bardzo nerwową sytuacją. Inni natomiast uważają, że to początek ich wakacji, więc zaczynają świętować. W obu tych sytuacjach często pojawia się alkohol. To właśnie on mógł zgubić dwóch Polaków, którzy za swoje wyczyny na pokładzie samolotu odpowiedzą przed sądem.