EF Education First od lat prowadzą badania dotyczące znajomości języka angielskiego na całym świecie. Po raz kolejny opublikowali oni ogólnoświatowy ranking, w którym oznaczyli, w jakich krajach znajomość tego języka jest bardzo dobra, a gdzie szanse na dogadanie się w nim są raczej niewielkie. To cenna informacja zwłaszcza dla osób planujących dalekie podróże.

Polacy potrafią mówić po angielsku. Wyprzedzamy wiele europejskich krajów

Aż 9 z 10 krajów w pierwszej dziesiątce najlepiej mówiących po angielsku to przedstawiciele Europy. Zestawienie otwiera Holandia, a tuż za nią znalazły się Norwegia i jedyne państwo spoza Starego Kontynentu – Singapur. W czołowej piątce znalazły się także Szwecja i Chorwacja, a dalej uplasowały się Portugalia, Dania, Grecja, Austria i Niemcy.

A co z Polską? Tu czeka nas bardzo miła niespodzianka, ponieważ nasz kraj znalazł się na wysokiej 15. lokacie. Eksperci tworzący ranking sklasyfikowali nas w kategorii "wysoka biegłość", czyli tej samej co Niemcy. Dodajmy, że w zestawieniu ujęto 116 krajów, więc to naprawdę duże wyróżnienie.