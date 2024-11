Ostatnie dni pełne były emocji w związku z ogłoszeniem nowych tras Wizz Aira i Ryanaira. W tym natłoku umknęła nam jeszcze jedna perełka z Wrocławia. Bilety do włoskiego miasta właśnie trafiły do sprzedaży.

Ryanair z nową trasą z Wrocławia. Zabierze podróżnych do Włoch Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER/East News

Wizz Air i Ryanair zaskoczyły nas ostatnio nowościami na wiosnę. Węgrzy zabiorą nas m.in. do szwajcarskiej Bazylei, czy norweskiego Bergen. W ofercie Irlandczyków pojawiły się natomiast loty m.in. do Szkocji. Jednak Ryanair wprowadził właśnie do sprzedaży bilety na ósmej nowej trasie. Tym razem do włoskiej Lamezii Terme.

Nowa trasa Ryanaira z Polski. Z Wrocławia do Kalabrii we Włoszech

W związku z tym warto rozważyć odwiedziny w innej części Włoch. Zwłaszcza że już 30 marca Ryanair uruchomi nową trasę z Wrocławia do Lamezii Terme. Jest to 70-tysięczne miasto w prowincji Kalabria na południu kraju. Powstało ono z połączenia trzech innych miast i nie da się ukryć, że pozostaje nieodkryte przez polskich turystów.

Połączenia na tej trasie będą realizowane dwa razy w tygodniu – w każdy piątek i niedzielę. Bilety trafiły już do sprzedaży, a najtańsza opcja to na razie m.in. podróż w dniach 6-11 kwietnia w cenie 414 zł od osoby. Jeżeli zajrzycie do systemu, bez trudu znajdziecie bilety w tej cenie również w innych terminach.

Ranek nad Morzem Tyrreńskim a wieczór już nad Morzem Jońskim? W Kalabrii to możliwe

Kalabria, jak zresztą całe południe Włoch, słynie z niezwykłej życzliwości mieszkańców, ale i znacznie spokojniejszego rytmu życia. Tutaj nikt nie pędzi jak w Rzymie, a ludzie cieszą się każdym dniem, nie zawsze przejmując się tym, co przyniesie przyszłość. Niewątpliwym urokiem tego regionu jest możliwość szybkiej zmiany miejsca plażowania.

Dystans pomiędzy brzegami Morza Jońskiego od Morza Tyrreńskiego jest bardzo niewielki. Oba wybrzeża dzieli ok. 45 km. Samochodem trasę tę można pokonać w ok. 40 minut. Natomiast komunikacją miejską w 1,5-2 h. Będąc w Lamezii warto odwiedzić także Catanzaro, czyli stolicę regionu, a także Catanzaro Lido, będące kurortem nad Morzem Jońskim. Zabierzcie jednak buty do pływania, ponieważ wiele z tamtejszych plaż jest kamienistych lub żwirowo-piaskowych.

A może Sycylia? To niecałe trzy godziny jazdy z Lamezii