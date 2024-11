Gdańskie lotnisko będzie ciche – internauci się kłócą

Co z niewidomymi na "silent airport"?

"Co dla osób niewidomych lub słabo widzących? W jakim kierunku idzie to bezmyślne zarządzenie? Port lotniczy to dworzec jak by nie było i pasażerowie mają prawo być informowani o pracy tego miejsca. Ktoś doprawdy na głowę upadł z tym pomysłem" – zauważyła internautka.