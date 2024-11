Emocje po wprowadzeniu do systemu nowych tras przez Ryanaira jeszcze nie ostygły, a tu prawdziwą petardę odpalił właśnie Wizz Air. "Landrynka" planuje otwarcie aż czterech nowych tras z lotniska w Poznaniu. Co najmniej dwie są bardzo nietypowe.

Wizz Air z czterema nowościami z Polski Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

W czwartek rano informowaliśmy aż o siedmiu nowych trasach, które na przełomie marca i kwietnia z polskich lotnisk uruchomi Ryanair. Nie minęło wiele czasu, a serwis Fly4Free.pl przedstawił listę nowości, którą dla podróżujących z Poznania przygotował Wizz Air. Turyści będą mieli do dyspozycji aż cztery nowe trasy, ale na ich debiut trzeba będzie nieco zaczekać.

Wizz Air ogłasza nowe trasy z lotniska w Poznaniu

Przewoźnik z Węgier ma dostawić nowy samolot na lotnisko w Ławicy. Oznacza to, że już wiosną na stałe będzie tam zbazowanych aż sześć maszyn w charakterystycznych biało-różowych barwach. Dzięki powiększeniu floty możliwe będzie uruchomienie nowych połączeń.

Jedną z większych niespodzianek jest zaplanowany na 1 czerwca 2025 roku debiut trasy z Poznania do Kiszyniowa. Loty będą realizowane w każdy wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę. Dodajmy, że to już drugie połączenie tego przewoźnika z Polski do stolicy Mołdawii. Pierwsze zostało uruchomione 30 września z Lotniska Chopina. Kontynuacja może oznaczać, że zainteresowanie lotami do Kiszyniowa jest dla Węgrów zadowalające.

Dla miłośników Włoch Wizz Air do oferty wprowadza loty do Pizy. Do miasta znanego z krzywej wierzy ,będzie można latać w każdy poniedziałek, środę i piątek od 2 czerwca. Dzień później, we wtorek 3 czerwca z Poznania wystartuje pierwszy samolot do Madrytu. Do stolicy Hiszpanii będzie można latać w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

Wizz Air z nową trasą na jesień 2025. Będzie bardzo gorąco i egzotycznie

Na premierę ostatniej z zapowiedzianych przez Wizz Aira nowości trzeba będzie zaczekać aż do przyszłorocznej jesieni. Dokładnie 28 października powinno zadebiutować połączenie z marokańskim Agadirem. To świetna propozycja zwłaszcza dla tych, którzy będą próbowali przedłużyć sobie lato.

Pogoda nad oceanem bardzo długo sprzyja miłośnikom kąpieli i opalania. Jeszcze w listopadzie nie brakuje tam dni z temperaturą przekraczającą 28 st. C. Dodatkowo podróż do Maroka może być okazją na poznanie kultury, która całkowicie różni się od tej europejskiej. Będąc w Agadirze, warto też udać się na wycieczkę do pobliskiego Marrakeszu, gdzie największą atrakcją jest spacer pośród wąskich uliczek tamtejszej mediny.

