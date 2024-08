Jenna Ortega szczerze o poprawności politycznej w Hollywood. Fot. Richard Shotwell / Invision / East News

Jenna Ortega ma za sobą kilka pracowitych lat. W wieku zaledwie 20 lat mianowano ją nową królową horrorów - w ubiegłym roku do kin trafił "Krzyk VI" z jej udziałem, a jakiś czas temu zagrała u Ti Westa w slasherze "X" oddającym hołd pornosom z lat 70. Jako dziecko występowała natomiast w produkcjach Disney Channel. Niedawno mogliśmy ją oglądać w kontrowersyjnym thrillerze "Dziewczyna Millera" z Martinem Freemanem ("Sherlock").

Największy rozgłos przyniosła jej kreacja Wednesday Addams w młodzieżowym serialu "Wednesday" Netfliksa. Do wspomnianej roli aktorka musiała nauczyć się wielu rzeczy naraz. Od grania na wiolonczeli i pływania kajakiem, aż po naukę niemieckiego i szermierki. Jak sama zresztą przyznała, praca na planie nie należała do najłatwiejszych.

Odkąd Ortega zaczęła promować hit Netfliksa, wiele jej wypowiedzi spotkało się z oburzeniem ze strony części internautów. Młoda gwiazda nigdy nie gryzła się w język. Jak sama podkreślała, z początku nie chciała nawet wcielać się w Addamsównę – zdanie zmieniła dopiero, gdy dowiedziała się, że nad serialem będzie pracować Tim Burton ("Miasteczko Halloween").

W wywiadzie z "Wired" przyznała natomiast, że jako dziecko lubiła przeprowadzać sekcje zwłok na martwych zwierzętach, co niektórzy widzowie uznali za dość psychopatyczne zainteresowanie.

Na łamach amerykańskiego czasopisma "Vanity Fair" Ortega opowiedziała o ponownej współpracy z Burtonem nad drugą częścią kultowego "Soku z żuka" z Winoną Ryder ("Stranger Things"), a także o poprawności politycznej w Hollywood.

– Branża, w której pracujemy, jest wyjątkowo drażliwa. Wszyscy chcą być poprawni politycznie, ale czuję, że robiąc to, tracimy wiele z naszej podmiotowości i człowieczeństwa, ponieważ brakuje w tym wszystkim szczerości – stwierdziła 21-latka.

Chciałabym, żebyśmy bardziej dążyli do rozmowy, wymiany zdań. Gdyby tylko każdy mógł powiedzieć, co czuje i nie byłby za to osądzany, a jeśli już, to jego słowa doprowadziłyby do jakiejś debaty, a nie kłótni.

Jenna Ortega