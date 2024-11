Jarmarki Bożonarodzeniowe 2024 w Polsce

22 listopada dołączą kolejne lokalizacje. W Katowicach na Rynku Głównym będzie można odwiedzać targi aż do 5 stycznia 2025 roku. W Opolu świąteczne stoiska pojawią się na Rynku, choć tutaj targi zakończą się nieco wcześniej, bo już 24 grudnia. W tym samym czasie Jarmark Bożonarodzeniowy rozpocznie się w Gdańsku na Targu Węglowym, gdzie potrwa do 23 grudnia, oraz w Bydgoszczy na Starym Rynku, gdzie wydarzenie zakończy się 22 grudnia.

Dzień później, w sobotę 23 listopada, ruszą kolejne jarmarki. W Warszawie świąteczne stoiska pojawią się ponownie w okolicy Kolumny Zygmunta, dokładnie na Międzymurzu Piotra Biegańskiego. Stolica będzie gościć odwiedzających aż do 6 stycznia 2025 roku. Tego samego dnia jarmark wystartuje w Toruniu , na Rynku Staromiejskim, gdzie pozostanie do 22 grudnia.

Sobota 29 listopada przyniesie następne otwarcia. W Krakowie targi rozstawią się na Rynku Głównym i będą dostępne dla odwiedzających do końca roku. Również we Wrocławiu, na tamtejszym rynku, jarmark potrwa wyjątkowo długo – do 7 stycznia 2025 roku. W Szczecinie świąteczne stoiska zagoszczą w trzech lokalizacjach: przy Alei Kwiatowej, Placu Adamowicza oraz Placu Lotników, ale tutaj zakończą się już 22 grudnia. Łódź zaprasza na Piotrkowską – jarmark w tym mieście potrwa do 23 grudnia.