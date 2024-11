– On nie powinien być prokuratorem generalnym. I nie jestem jedynym z dwustu kongresmenów Partii Republikańskiej, który cieszy się, że on zniknie z naszego grona – powiedział Max Miller, Republikanin.

Pam Bondi prokurator generalną USA? Trump musiał wymienić, bo Gaetz zreaygnował

Za Pam Bondi również ciągnie się afera

Telewizja NBC News wspomina również o pewnej aferze z 2013 roku, którą zamieszani byli Trump i Bondi. Stało się to po tym, kiedy miliarder przyznał jej darowiznę w wysokości 25 tys. dolarów. Co w tym kontrowersyjnego?

Kim jest Matt Gaetz?

Trump chce teraz wziąć się za swoich wewnętrznych wrogów. I potrzebuje do tego zaufanego prokuratora generalnego. Pierwotnie miał nim być Matt Gaetz. Kongresmen jeździł do Nowego Jorku i uczestniczył w rozprawach podczas procesu Trumpa . I krytykował działania wymiaru sprawiedliwości wobec miliardera.

42-letni polityk stał bowiem za usunięciem przewodniczącego Izby Reprezentantów, który był członkiem... jego partii. Kevin McCarthy określił to jako zemstę i, żartując na temat Gaetza, wspomniał o zakazie zbliżania się polityka do szkół, co nawiązuje do śledztwa komisji etyki, dotyczącego oskarżeń o stręczenie nieletniej.