Hiszpania rajem Polaków. Turystów już 300 tys. więcej niż przed rokiem

Turespaña zajmująca się promocją Hiszpanii przekazała dane dotyczące liczby turystów odwiedzających Półwysep Iberyjski. Te publikuje "Rzeczpospolita". Okazuje się, że od stycznia do października 2024 roku kraj ten odwiedziło 91,5 miliona zagranicznych gości. W porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku mowa jest o wzroście na poziomie 11,3 proc. Dodajmy, że w całym poprzednim roku swój dłuższy lub krótszy urlop spędziło tam 85 milionów podróżnych.

A co z Polską? Do października urlop w Hiszpanii spędziło 2,2 mln podróżnych z naszego kraju. To o ok. 300 tys. więcej niż w całym 2023 roku, kiedy to uroki tego kraju odkrywało 1 878 432 podróżnych z naszego kraju. Taki wynik zapewnił nam 11. lokatę.