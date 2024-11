Okoliczności zbrodni

"Człowiek, który wiedział za dużo. Dlaczego zginęli Jaroszewiczowie?"

Reportaż nie ogranicza się jedynie do przedstawienia informacji, które do tej pory przekazała rodzina Jaroszewiczów, świadkowie i śledczy. Autorka przedstawia również pełną historię życia byłego premiera: jego młodość, okres wojenny, małżeństwo z pierwszą żoną, trudności związane z drugim związkiem oraz drogę do władzy w PRL. Choć nie jest to biografia, reportaż ukazuje Jaroszewicza jako męża, ojca i polityka, co pozwala lepiej zrozumieć kontekst niektórych wydarzeń, które miały miejsce po zbrodni.