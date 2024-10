Girl therapy opanowało TikToka. Polki dzielą się swoimi pomysłami na ten trend Fot. Zrzut ekranu/TikTok/@jenn.loh/@sheynascimento

TikTok opanował nowy trend – girl therapy. Często natrafiam na tego typu treści w tej aplikacji, ale zauważyłam, że nie każdy wie, co to dokładnie oznacza.

Girl therapy skupia się na różnych formach relaksu i dbania o siebie, skierowany jest głównie do kobiet. Obejmuje różnorodne aktywności, które pomagają się odprężyć, zregenerować siły i poprawić nastrój. Może to być wszystko – od spędzania czasu z przyjaciółkami, przez medytację, aż po drobne przyjemności, takie jak pielęgnacja ciała czy zakupy. W skrócie chodzi o znalezienie sposobów na samodzielne zadbanie o swoje emocje i komfort psychiczny. Często girl therapy to także temat do wymiany doświadczeń i wsparcia w społeczności online.

Definicji może być wiele. Moim zdaniem girl therapy to każda czynność, która pozwala kobietom, choć na chwilę odciąć się od rzeczywistości i codziennych problemów. Aby zrozumieć, jak różnorodne może być to pojęcie, zapytałam kilka koleżanek: "Jakbyście komuś wytłumaczyły, co to jest girl therapy?"

"Coś, co robisz, żeby twoja głowa odpoczęła", "Moim zdaniem to dogodzenie sobie jako dziewczynie", "Potrzeba spędzania czasu sama ze sobą i ładowania baterii", "To jest mój czas, w którym jestem w 100 proc. skupiona na sobie", "Myślę, że to po prostu chwila dla siebie", "Dla mnie to odcięcie się od rzeczywistości, robienie tego, co mnie uspokaja, lub kiedy odpoczywam" – brzmią odpowiedzi.

Przykłady na TikToku

Girl therapy promuje dbanie o siebie, swoje potrzeby i komfort. Na TikToku można znaleźć mnóstwo treści, w których użytkowniczki pokazują, co robią, by się odstresować.

Najczęściej spotyka się zabawne materiały wideo, w których dziewczyny wybierają się na zakupy w centrum handlowym. Dla wielu osób buszowanie po sklepach, wybieranie nowych ubrań i poszukiwanie inspiracji to świetny sposób na rozładowanie stresu i poprawienie sobie humoru.

Ostatnio popularność zyskało pieczenie typowo jesiennych wypieków, bo ta pora roku właśnie nadeszła. Pogoda uległa pogorszeniu, a wiele osób poczuło już jesienną aurę, dlatego na TikToku pojawił się wysyp materiałów wideo, w których dziewczyny pieką cynamonowe bułeczki, a w tle leci kojarzony z tą porą roku serial np. "Plotkara" lub film "Zmierzch".

Innym popularnym sposobem na girl therapy jest wieloetapowa pielęgnacja skóry, tzw. skincare, albo włosing – domowe spa dla włosów.

Są też osoby, które wolą spędzać czas w ciszy, spacerując lub po prostu nie robiąc nic – w ten sposób próbują odciąć się od wszechobecnych bodźców, które bombardują nas na każdym kroku.

Osobiste historie

Osobiście staram się regularnie dbać o czas, który przeznaczam na relaks i odcięcie się od codziennych problemów – dokładnie tak, jak promuje to trend girl therapy. Dla mnie są to chwile z książką na balkonie, gotowanie, jazda na rowerze lub wieczorne oglądanie seriali.

Moje koleżanki podzieliły się swoimi sposobami na girl therapy.

"Lubię wtedy posłuchać ASMR lub ulubionej muzyki przy zapalonych świeczkach, robię sobie domowe spa lub zamawiam pizzę", "Idę na paznokcie lub masaż, ale też bardzo lubię spacerować sama po lesie - to mnie odpręża", "Zabieram się sama na zakupy, na dobrą kawę, ulubione jedzenie lub oglądam seriale", "Chodzę wtedy sama na kawę i sernik, czasem nawet medytuję. Robię sobie takie rytuały w piątki lub niedziele", "Puszczam wtedy ulubiony podcast albo playlistę i sprzątam. Muszę mieć ogarniętą przestrzeń wokół siebie, bo inaczej nie mogę się na niczym skupić - to mnie odstresowuje".

Dlaczego czas dla siebie jest ważny?

Czas dla siebie jest nie tylko ważny, ale wręcz niezbędny. W świecie, w którym tempo życia stale rośnie, chwile spędzone w ciszy i skupieniu na własnych potrzebach to prawdziwy luksus. Moje znajome bardzo cenią sobie czas tylko dla siebie.

"Przy mojej stresującej pracy czas dla siebie i odcięcie się to priorytet, myślę, że każdy w tym zabieganym życiu powinien pamiętać również o sobie i swoich potrzebach", "Jak dla mnie to każda dziewczyna potrzebuje przynajmniej jednego wieczoru w tygodniu, w którym robi coś dla siebie, by odpocząć i odciąć się od wszystkiego" – przekonują.

Girl therapy to coś więcej niż tylko trend na TikToku – to sposób na zadbanie o siebie, swoje potrzeby i równowagę psychiczną. Niezależnie od tego, czy oznacza to pieczenie cynamonek, wyjście na kawę, czy samotny spacer – każda z nas zasługuje na chwilę tylko dla siebie.

