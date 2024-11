Kto może skorzystać z wakacji składkowych w ZUS?

Wniosek o ulgę za grudzień czyli tzw. wakacje składkowe musi zostać złożony najpóźniej do końca listopada. Gdy nie dotrzymamy tego terminu, utracimy prawo do skorzystania z ulgi w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie dotyczy składek obliczonych od minimalnej podstawy wymiaru obowiązującej danego przedsiębiorcę. Nie dotyczy składki zdrowotnej ani składek, które przedsiębiorca opłaca za pracowników, zleceniobiorców lub współpracowników.

Z wakacji składkowych mogą skorzystać osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 9 pracowników, o ile są wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

ZUS wysyła też powiadomienia o nowych wiadomościach na adres e-mailowy lub numer telefonu wskazany w systemie. Gdy ZUS przyzna ulgę częściowo lub jej odmówi, przedsiębiorca dostanie decyzję administracyjną od ZUS, którą można zaskarżyć w sądzie za pośrednictwem Zakładu. Wakacje składkowe to rozwiązanie dobrowolne. Można, ale nie trzeba z niego skorzystać. W tym roku z ulgi można skorzystać wyłącznie za grudzień. Wnioski muszą być złożone z wyprzedzeniem, to znaczy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który ma zostać przyznane zwolnienie. Czyli jeśli chcemy mieć ulgę do końca roku, musimy złożyć wniosek do końca listopada.