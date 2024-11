Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Piotr Gliński został bez słów. Tak wypunktował go młody członek Platformy Obywatelskiej Fot. Instagram/@maciej_lazor

Na udostępnionym nagraniu Piotr Gliński komentuje kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich 2025 roku.

Filmik przedstawia zlepek wypowiedzi: "To jest kandydat, który nie jest członkiem partii, jest spoza partii", "On jest kandydatem komitetu obywatelskiego", "Pierwsza rzecz, którą proponuje, to skończenie polskiej wojny politycznej".

Wówczas głos zabrał młody mężczyzna, Maciej Łazor, członek Platformy Obywatelskiej. Skierował swoje słowa bezpośrednio do Glińskiego: "Panie pośle ja zobaczyłem to wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, teraz słucham pana i mam takie odczucie, że ja już to wszystko słyszałem, a dokładnie w 2012 roku. Ja panu przypomnę".

I tu na ekranie pojawia się wystąpienie prezesa PiS, gdzie Kaczyński mówi:

"Pana profesora Glińskiego (...). Jest bezstronnym, uczciwym, niezwiązanym z żadną partią".

Łazor kontynuował swoją wypowiedz w kierunku posła Prawa i Sprawiedliwości.

"To jest pan 'niezależny, obywatelski kandydat na Premiera'. Skończył pan jako premier z tabletu, ale gdy prezes Kaczyński pana kandydaturę prezentował, właśnie takich przymiotów wobec pana używał: niezależny, obywatelski. Mało tego powiedział jeszcze, że pana zadaniem jako premiera będzie zakończenie wojny polskiej, czyli dokładnie to samo, co dziś mówił o Karolu Nawrockim i pan przez osiem lat w rządzie wspierał tę wojnę niż z nią walczył" – wskazał.

"Mam takie pytanie, bo pan koledze nie odpowiedział, dlaczego wy się wstydzicie logo partyjnego? Dlaczego znowu próbujecie okłamać Polskę jakąś 'niezależnością'? Przecież pan dwa, trzy lata później po tym jak mówiono, że pan jest 'niezależnym kandydatem' pan był już członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I tak samo będzie z Nawrockim" – ocenił.

"A na koniec, pan mówi o 'niszczeniu instytucji'. To jeszcze na koniec chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób pan oceni to, że IPN swoimi kanałami w social mediach promuje dzisiaj kandydaturę Nawrockiego na Prezydenta. Czy to nie jest 'niszczenie instytucji'? – mówił mężczyzna.

Reakcja internautów

Wypowiedź młodego mężczyzny zrobiła ogromne wrażenie na obecnych w studio. W międzyczasie rozległy się brawa. W komentarzach również pojawiło się wiele pozytywnych opinii na temat jego wystąpienia. Wiele osób podkreślało, że wykazał się większą kompetencją niż niejeden dziennikarz.

"Dlaczego dziennikarze tak nie potrafią?", "Widziałam, zaorał Glińskiego bez mydła", "Pięknie wypunktowane", "Brawo dla młodego człowieka" - brzmi treść wybranych komentarzy.

Warto dodać, że Maciej Łazor ma 27 lat i jest studentem prawa oraz dziennikarstwa.

Karol Nawrocki kandydatem PiS na prezydenta

Jak informowaliśmy na naTemat.pl, w minioną niedzielę w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie ogłosiło, że kandydatem ugrupowania w wyborach prezydenckich 2025 roku będzie Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

– Jestem gotowy (zostać prezydentem-red.), bo całe życie jestem z wami. Jestem obok was, znam Polaków i rozumiem wasze potrzeby. Tak, jestem jednym z was. Chcę zostać waszym prezydentem, bo wiem i rozumiem, że Polska, żeby mogła być, musi być wielka – zadeklarował.

