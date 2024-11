Black Friday to dzień obiecany dla miłośników promocji, choć nie da się ukryć, że w Polsce trudno mówić o święcie na miarę USA. Ceny spadają u nas nieznacznie, o ile w ogóle. Do tego wydarzenia chętniej przystępują linie lotnicze, a Ryanair już zaczął wyprzedaż. Natomiast w biurach podróży ceny zmieniają się regularnie, dlatego w ostatni piątek miesiąca raczej nie ma co spodziewać się tam wielkich obniżek.