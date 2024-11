Lanie wosku to najpopularniejsza zabawa na andrzejki. Jak interpretować takie wróżby?

Najciekawszym zwyczajem andrzejkowym ( inne przykłady zabaw znajdziecie w osobnym artykule ), który zachował się do dziś, są wróżby z lanego wosku. Łatwo je przygotować, mają element niespodzianki i jest w nich coś tajemniczego i lekko strasznego, bo trochę kojarzy się to rytuałami czarownic. W końcu chodzi o przewidywanie przyszłości. Jak to robiono kiedyś?

Kluczowe jest bowiem samo lanie wosku do garnka lub miski z wodą (zachowujmy jednak ostrożność w zabawie z ogniem). Cień zastygniętej w ten sposób masy ma odkreślić, co nas spotka. Jak mamy interpretować symbole pojawiające się na ścianie?

– Dziewczyny często doszukiwały się w nim obrączek, kawalerów. Jak z cienia wyszedł diabeł, nie oznaczało to nic dobrego, w śląskim folklorze sugerowało to nieszczęście. Ale mogły doszukiwać się też krzyża, wtedy oznaczało to pójście do zakonu. Każda chciała, by z wosku wyszło serduszko lub obrączka – mówiła w rozmowie z "Faktem" Dominika Kwapulińska z Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.