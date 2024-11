Nie trzeba długo szukać na YouTube, by natknąć się na stare filmiki Zendayi. 28-letnia gwiazda "Diuny" i "Euforii" zaczynała nie tylko w Disney Channel, ale także w sieci. Jako nastolatka publikowała urocze, choć z perspektywy czasu nieco zabawne vlogi, a filmy sprzed ponad dekady mają miliony wyświetleń. Po latach Zendaya przyznaje, że na ich widok umiera ze wstydu, co z pewnością... wielu z nas rozumie.

Zendaya dziś i jako nastoletnia gwiazda YouTube. Fot. David Fisher/Shutterstock/Rex Fashion/East News // Youtube/Zendaya

Zendaya jest obecnie jedną z największych młodych gwiazd kina, a przy okazji ikoną mody i jedną z najbardziej lubianych aktorek w Hollywood. Na Instagramie obserwuje ją, bagatela, 181 milionów osób. 28-latka (która naprawdę nazywa się Zendaya Maree Stoermer Coleman) pierwsze kroki w show-biznesie stawiała już w dzieciństwie, a zaczynała od modelingu i występów w reklamach.

Szeroką rozpoznawalność zdobyła jako nastolatka, wcielając się w Rocky Blue w serialu Disney Channel "Taniec rządzi" (2010–2013). W 2013 roku wydała debiutancki (i do tej pory jedyny) album muzyczny, z którego singiel "Replay" osiągnął sukces na listach przebojów.

Jednocześnie Zendaya rozwijała swoją karierę aktorską, rezygnując z łatki gwiazdy Disneya i stopniowo stawiając na bardziej dojrzałe, wymagające role. Ogromne uznanie zdobyła za rolę uzależnionej od narkotyków Rue w serialu "Euforia" (2019–), za którą dwukrotnie otrzymała nagrodę Emmy dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, stając się jedną z najmłodszych laureatek w historii tej nagrody. Za hit HBO zgarnęła też Złoty Glob.

Na dużym ekranie Zendaya zadebiutowała w superprodukcji "Spider Man: Homecoming" (2017) jako MJ, ukochana Petera Parkera (którego grał jej partner w prawdziwym życiu, Tom Holland), a jej występy w kolejnych filmach Marvela ("Spider-Man: Daleko od domu" z 2019 roku i "Spider-Man: Bez drogi do domu" z 2021 roku) zrobiły z niej gwiazdę światowego formatu.

Inne ważne produkcje w jej karierze to musical "Król rozrywki" (2017), gdzie zachwyciła swoim śpiewem i tańcem, kameralne "Malcolm i Marie" (2021) oraz epickie sci-fi "Diuna" (2021) i "Diuna: Część druga" (2024), w których wcieliła się w Chani. W tym roku Zndaya zagrała też główną rolę w zmysłowych "Challengers" Luci Guadagnino, ma też podobno wystąpić w nowym filmie Christophera Nolana.

Zendaya kiedyś. Te stare filmiki Zendayi na YouTube są przeurocze

Jak wiele młodych artystów gwiazda "Diuny" debiutowała też przed laty w sieci. Wciąż można oglądać stare filmiki Zendayi na YouTube i... są one naprawdę przeurocze. I bardzo retro, bo kręcone kiepskim aparatem w telefonie w słabo oświetlonym pokoju, co jeszcze bardziej "robi klimat".

28 listopada 2010 roku, dokładnie 14 lat temu, nastoletnia Zendaya opublikowała w sieci swoje pierwsze wideo zatytułowane po prostu "My First Video". 14-latka poraża entuzjazmem, jest uśmiechnięta i nieco egzaltowana jak... typowa nastolatka.

"Cześć, tutaj Zendaya! To moje oficjalne konto na YouTube. To również moje pierwsze wideo na YouTube, więc nie do końca wiem, co powiedzieć! Więc powiem jedynie, że jest to miejsce dla radosnych, uśmiechniętych buziek, a także ogromu miłości i tańca. Bawcie się dobrze i oglądajcie wszystkie moje filmiki, będę szczęśliwa z każdej osoby, która je obejrzy. I... tak, wspaniałego dnia! Zaraz obiad i pachnie naprawdę dobrze, więc muszę iść! Pa!" – mówi ówczesna gwiazda serialu "Taniec rządzi".

Na końcu pojawia się ozdobna plansza z napisem: "Nie zapomnij się uśmiechać". Filmik ma do dziś 6,6 mln wyświetleń, ale to niewiele w porównaniu z 26 milionami, które zgarnęło wideo, w którym 14-latka dzieli się swoimi social mediami. Tylko popatrzcie:

Na oficjalnym koncie Zendayi na YouTube (które ma cztery miliony subskrybentów) można też oglądać jej popisy wokalne w pokoju, pierwsze premiery na czerwonych dywanach i występy w telewizji, a później bardziej profesjonalne wideo i teledyski.

Zendaya obejrzała swoje stare filmiki na YouTube i umierała ze wstydu

W 2017 roku gwiazda wróciła do swoich starych wideo. Zamieściła film, na którym wraz ze swoim wieloletnim asystentem i przyjacielem Darnellem Applingiem ogląda filmiki sprzed lat i... umiera z krindżu.

– Kiedy byłam młodsza, naprawdę czułam, że muszę stworzyć osobowość, która pasowałaby do Rocky, czyli postaci, którą grałam – mówi gwiazda sprzed siedmiu lat, odnosząc się do swojej roli w serialu Disney Channel "Taniec rządzi". – Dosłownie miałam całe alter ego, a to jest takie irytujące, że nawet nie mogę w to uwierzyć – stwierdziła ze śmiechem.

Zendaya z 2017 roku ostro krytykowała Zendayę z 2010 roku. – Radosne, uśmiechnięte buźki?" Co do cholery?". Próbowałam stworzyć pozytywne środowisko i być tym piep**onym promyczkiem słońca. To jest najbardziej irytująca rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam w całym swoim życiu. A najgorsze jest to, że wtedy myślałam: "Och, dzieciaki to pokochają. To będzie fajne" – mówiła ze odmalowanym na twarzy szczerym przerażeniem.

Nie martw się, Zendaya, te filmiki są naprawdę słodkie. I niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie krzywi się na widok nieco żenujących zdjęć i nagrań z dzieciństwa.

