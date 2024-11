Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Na filmową biografię Boba Dylana musimy jeszcze chwilę poczekać, ale niektórzy amerykańscy krytycy widzieli już film. Dominują zachwyty, niektórzy nazywają nawet "Kompletnie nieznanego" arcydziełem. Każdy recenzent podkreśla jedno: Timothée Chalamet wymiata jako legenda folku i jest faworytem do Oscara. Ale nie tylko o nim z obsady mówi się w kontekście złotych statuetek.

Timothée Chalamet jako Bob Dylan w "Kompletnie nieznany" Fot. Kadr z "Kompletnie nieznanego"

O tym, że James Mangold, twórca "Spaceru po linie", "Przerwanej lekcji muzyki", "Le Mans '66" i "Logana", stanie za kamerą biografii "A Complete Unknown" ("Kompletnie nieznany"), dowiedzieliśmy się cztery lata temu. Wtedy ogłoszono też, że wytwórnia The Picture Company obsadziła w roli Boba Dylana jednego z najbardziej obiecujących aktorów młodego pokolenia, czyli Timothéego Chalameta ("Diuna" i "Diuna: Część druga", "Tamte dni, tamte noce", "Małe kobietki", "Wonka")

Mangold wraz z Jayem Cocksem napisał scenariusz na kanwie książki pióra Elijaha Walda "Dylan Goes Electric" z 2015 roku. Przeniesiemy się do lat 60., gdy wybitny artysta sceny folkowej i laureat Nagrody Nobla wywołał kontrowersje związane ze swoim przejściem z gitary akustycznej na elektryczną.

– 19-letni Bob Dylan przyjeżdża do Nowego Jorku z dwoma dolarami w kieszeni i w ciągu trzech lat staje się światową sensacją – tak o nadchodzącym tytule opowiadał serwisowi Collider Mangold, który konsultował się podczas prac nad filmem z samym Dylanem, dziś 83-letnim.

W "Kompletnie nieznanym" grają także Elle Fanning ("Wielka"), Monika Barbaro ("Fubar"), Edward Norton ("Podziemny krąg"), Nick Offerman ("Parks and Recreations"), a także i Boyd Holbrook ("Sandman"). Dodajmy, że Chalamet sam śpiewa w filmie, a na ekranie zobaczymy też inne muzyczne ikony: Joan Baez, Johnny'ego Casha i Woody'ego Guthrie.

Timothee Chalamet jako Bob Dylan. Pierwsze opinie o "Kompletnie nieznanym"

Mimo że amerykańska premiera filmu dopiero 25 grudnia (do polskich kin "Kompletnie nieznany" wejdzie 17 stycznia), to biografię Boba Dylana widzieli już niektórzy krytycy w USA. Co mówią? Przede wszystkim wychwalają rolę Chalameta, który według wielu jest faworytem do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową.

"Timothée Chalamet dostarcza najlepszą kreację roku w 'Kompletnie nieznanym'. To prawdziwy popis aktorstwa, gdzie Chalamet nie jest po prostu widoczny, lecz w pełni staje się postacią. Jego rola to nie tylko głos i wygląd, ale także wszystkie drobne niuanse i manieryzmy, które perfekcyjnie odtwarza w swojej interpretacji Boba Dylana. Świetne role drugoplanowe zagrali również Monica Barbaro jako Joan Baez i Edward Norton jako Pete Seeger – napisał dziennikarz filmowy Scott Menzel na platformie X.

Na pytanie jednego z internautów, czy Chalamet jest poważnym kandydatem do Oscara, ekspert odpowiedział: "Tak myślę".

Clayton Davis z "Variety" napisał z kolei: "Timothée Chalamet wchodzi w postać Boba Dylana z niezwykłą lekkością i skupioną determinacją w 'Kompletnie nieznanym'. Bezkompromisowy w niektórych hipnotyzujących momentach. Dla mnie to Monica Barbaro i Elle Fanning stanowią emocjonalne kotwice tej historii o enigmatycznym, tajemniczym człowieku, który nadal pozostaje nieuchwytny. James Mangold reżyseruje z pewnością siebie, prezentując wspaniałe scenografie i kostiumy. Duży szacunek dla jednego z najlepszych w branży".

"Nie jestem fanem muzyki folkowej, ale 'Kompletnie nieznany" to arcydzieło, które zaskakuje i porusza. Timothée jest fantastyczny. Monica Barbaro jest niesamowita. Potrzebujemy filmowego spin-off o Joan Baez – ocenił Gregory Ellwood, który pisze m.in. dla "Variety", Vox czy "The Los Angeles Times". Stwierdził również, że Chalamet i Barbara są "poważnymi oscarowymi graczami".

Jednak są również mniej zachwycone głosy. David Poland napisał na platformie X: "'Kompletnie nieznany' z jednej strony zdaje się mówić nam wszystko o Bobie Dylanie, a z drugiej niemal nic. Niektórzy powiedzieliby, że właśnie o to chodziło. Film ostatecznie opowiada o sile jednostki i talencie oraz o tym, jak nasze pragnienia mogą wielokrotnie zmieniać się z dnia na dzień".

"Chalamet wnosi ogromną moc do tego portretu człowieka, który ciągle odchodzi, ale jednocześnie nie przestaje zaskakiwać. Edward Norton świetnie oddaje prawdę o Seegerze. Monica (Barbaro) tworzy Baez pełną kontrastów – od ognia po chłód. A Elle Fanning jest skazana na niedocenienie za swoją złożoną rolę 'pierwszej nowojorskiej dziewczyny'. Naprawdę muszę zobaczyć ten film jeszcze raz, żeby w pełni zrozumieć wszystko, co zostało tam pokazane, oraz to, czego celowo tam zabrakło" – dodał recenzent.

Czy Chalamet zgarnie pierwszego w karierze Oscara (był już nominowany za "Tamte, dni tamte noce" w 2018 roku)? Według bukmacherów i branżowe media, jak "The Variety" czy Indie Wire to on będzie triumfował na gali oscarowej 3 marca.

Najpierw jednak musimy poznać nominacje do Oscara, które zostaną ogłoszone 17 stycznia. Oprócz Chalameta faworytami do nominacji dla najlepszego aktora pierwszoplanowego są: Adrien Brody ("The Brutalist"), Daniel Craig ("Queer"), Colman Domingo ("Sing Sing") i Ralph Fiennes ("Konklawe"). A jakie filmy mają szansę na złotą statuetkę? Przeczytacie poniżej.

