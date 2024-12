Doszło do wymiany zdań, jednak dokładne słowa polityków nie zostały zarejestrowane przez kamery. W pewnym momencie do interwencji przystąpił także Ryszard Terlecki, który odebrał Rutnickiemu raport i zrzucił go na podłogę. W sali posiedzeń Sejmu rozległy się okrzyki posłów PiS, którzy skandowali "Do lekarza".