Taco Hemingway, bambi i Young Leosia. Tego słuchali w tym roku Polacy według Spotify Wrapped 2024 Fot. Wojciech Olkusnik / East News; materiał prasowy

Jak pisaliśmy w naTemat, Spotify Wrapped to roczne podsumowanie szwedzkiego Spotify, jednego z największych i najpopularniejszych serwisów muzycznych na świecie. Dowiadujemy się z niego, jakich artystów i utworów słuchało się najczęściej w danym kraju, która gwiazda miała najwięcej odtworzeń i jak w mijającym roku prezentowały się nasze osobiste statystyki, czyli jakie utwory, gatunki i podcasty, a także jacy wykonawcy gościli w naszych słuchawkach lub na głośnikach.

Wrapped zadebiutowało w 2016 roku i od tej pory stało się przebojem, a wręcz medialną sensacją.

Spotify Wrapped 2024. Czego słuchali Polacy? (LISTA)

Spotify zaznaczyło, że w tym roku globalne sukcesy (m.in. częste pojawianie się w rankingach) odnieśli: pochodząca z Missouri artystka i tekściarka Chappell Roan (autorka hitów "Good Luck, Babe!" i "Pink Pony Club"), była gwiazdka Disney Channel, czyli Sabrina Carpenter ("Espresso" i "Please Please Please") oraz tiktokowy fenomen, Benson Boone ("Beautiful Things" i "Cry").

Jeśli chodzi o polskie zestawienie Spotify, w czołówce topowych muzyków dominują raperzy i raperki. W tym roku na słuchawkach rządzili Taco Hemingway, bambi i Young Leosia.

Oto jak polskie i światowe statystyki prezentują się na listach:

Najczęściej słuchani artyści w Polsce:

1. Taco Hemingway 2. Gibbs 3. bambi 4. Oki 5. White 2115 6. sanah 7. Young Leosia 8. Mata 9. Szpaku 10. Travis Scott

Najczęściej słuchane utwory w Polsce:

1. Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr - Woda Księżycowa 2. Artemas - i like the way you kiss me 3. Gibbs, Opał, Jonatan, 4Money - Drive 4. MODELKI, Vlodarski - Chyba że z Tobą 5. Young Leosia, bambi, PG$, francis - Przester 6. Kizo, Bletka, clearmind, papablessbeatz - HERO 7. Vixen - Ne Rozumiju 8. bambi, Young Leosia, PG$, @atutowy - BFF 9. Bletka - B012 10. Szpaku, Deemz - Plaster

Najczęściej słuchane albumy w Polsce:

1. Oki - ERA47 2. Gibbs - SAFE 3. sanah - Kaprysy 4. Taco Hemingway - 1-800-OŚWIECENIE 5. PRO8L3M - PROXL3M 6. Guzior - PLEŚŃ 7. Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT 8. Otsochodzi - TTHE GRIND 9. Travis Scott - UTOPIA 10. bambi - in real life

Najczęściej słuchane podcasty w Polsce:

1. Kryminatorium 2. Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów 3. WojewódzkiKędzierski 4. Przemek Górczyk Podcast 5. Piąte: Nie zabijaj 6. besties 7. Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka 8. 7 metrów pod ziemią 9. Imponderabilia - Karol Paciorek 10. Strach Story

Najczęściej słuchane utwory na świecie:

1. Sabrina Carpenter - Espresso 2. Benson Boone - Beautiful Things 3. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER 4. FloyyMenor - Gata Only 5. Teddy Swims - Lose Control 6. Djo - End of Beginning 7. Hozier - Too Sweet 8. The Weeknd - One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) 9. Taylor Swift - Cruel Summer 10. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

Najczęściej słuchani artyści na świecie:

1. Taylor Swift 2. The Weeknd 3. Bad Bunny 4. Drake Billie Eilish 5. 6. Travis Scott 7. Peso Pluma 8. Kanye West 9. Ariana Grande 10. Feid

Najczęściej słuchane albumy na świecie:

1. Taylor Swift - THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY 2. Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT 3. Sabrina Carpenter - Short n' Sweet 4. KAROL G - MAÑANA SERÁ BONITO eternal sunshine 5. Ariana Grande 6. Taylor Swift - 1989 (Taylor's Version) 7. SZA - SOS 8. Taylor Swift - Lover 9. Benson Boone - Fireworks & Rollerblades 10. The Weeknd - Starboy

"Tegoroczne Wrapped pokazuje dynamiczny rozwój polskiej sceny muzycznej, gdzie lokalni artyści nie tylko dominują, ale i wprowadzają innowacje, łącząc gatunki i tworząc ścieżkę dźwiękową pokolenia" – przekazał w komunikacie prasowym Editorial Lead w Spotify, Mateusz Smółka.

