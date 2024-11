"Wybrana, aby sprowadzić Mesjasza na świat, Maryja, po cudownym poczęciu, zostaje odrzucona przez społeczność i zmuszona do ukrywania się. Kiedy król Herod rozpoczyna bezlitosne polowanie na jej syna Jezusa, Maryja i Józef – połączeni wiarą i kierowani odwagą – muszą uciekać, by za wszelką cenę ocalić jego życie" – brzmi oficjalny opis podany przez Netflix .

Kontrowersje wokół produkcji

Głos w sprawie zabrał także D.J. Curso. – Dla nas ważne było to, aby Maria, podobnie, jak większość naszej głównej obsady, była z Izraela , aby film był autentyczny – powiedział w rozmowie z Entertainment Weekly.

Netflix krytykowany przez media

Krytykę filmu podjęły również media z Bliskiego Wschodu, takie jak The New Arab i Middle East Eye. Wskazywano, że film wpisuje się w szerszy trend marginalizowania głosu Palestyńczyków. Przypomniano także, że w październiku 2024 roku Netflix usunął większość tytułów z kolekcji "Palestinian Stories", co wywołało oskarżenia o uleganie presji "syjonistycznego lobby" w trakcie eskalacji konfliktu w Strefie Gazy.