Wizz Air wraca z hitowym pakietem. Poprzednio wyprzedał się w 48 godzin!

"All you can fly" to jedyna taka oferta na rynku europejskim. To właśnie pod tą nazwą Wizz Air sprzedaje 12-miesięczny pakiet niemalże nielimitowanych lotów. Niespełna 2600 zł (599 euro) wystarczy, aby najbliższe 12 miesięcy spędzić na podróżach po Europie, ale i północnej Afryce, czy części Azji. W ramach pakietu można bowiem latać na wszystkich trasach międzynarodowych w ofercie Wizz Aira.