Nie brakuje też propozycji dla miłośników przekąsek – wszystkie chipsy w opakowaniach od 100 do 175 g biorą udział w promocji, w której trzeci najtańszy produkt kosztuje 1 zł.

W czwartek, 5 grudnia, klienci mogą skorzystać z oferty "1+1" na produkty marki CIF. Kupując dwa produkty, za tańszy nie zapłacisz ani grosza. Co więcej, możesz dowolnie mieszać artykuły tej marki.

Jak pisaliśmy w naTemat.pl w Biedronce dostępny jest "kalendarz adwentowy". Można go znaleźć w aplikacji. Od 1 do 24 grudnia codziennie można wylosować atrakcyjne zniżki lub okazje. To świetna zabawa, która umili przedświąteczny czas i pozwoli zaoszczędzić na zakupach.