Nowa trasa LOT z Warszawy. Polecimy do Grecji

– Nowe połączenie do Salonik to ukłon ze strony Polskich Linii Lotniczych LOT w stronę różnych grup podróżnych. Zarówno miłośnicy historii, jak i poszukujący wypoczynku na plaży znajdą tu coś dla siebie. To doskonała okazja, by odkryć fascynujący świat greckiej kultury, inspirującą historię Salonik, skosztować wyśmienitej kuchni, ale także podziwiać piękną przyrodę zwiedzając pobliski półwysep Chalkidiki – raj dla miłośników plaż z krystalicznie czystą wodą – stwierdził Robert Ludera, Dyrektor Biura Siatki Połączeń i Aliansów PLL LOT.