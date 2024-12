We wtorek komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych poparła wniosek o zgodę Sejmu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa.

Sejm zagłosował ws. Ziobry i jego doprowadzenie przed komisję ds. Pegasusa

Przed tym głosowaniem w Sejmie głos zabrał sam Ziobro. – Mamy z całą pewnością na przestrzeni ostatnich długich miesięcy do czynienia z operacją niszczenia polskiego państwa. Brutalnego, ostentacyjnego, aroganckiego pokazywania przez przedstawicieli obozu rządzącego, że stoją ponad prawem – powiedział Ziobro na sali plenarnej, która święciła pustkami .

W jego ocenie "Donald Tusk słowa dotrzymuje", ale nie tak jak widziałby to Ziobro. – Widzieliśmy to w działaniach mających na celu przejęcie mediów publicznych, prokuratur i sądów. Widzimy to również w takim ostentacyjnym działaniu mającym na celu zaburzenie równoprawności kampanii prezydenckiej poprzez odbieranie jednej z największych partii środków na kampanię – stwierdził.