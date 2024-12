"Cyrk" Ziobry na komisji

Politycy ostro komentują. "Orzeł i lew polskiej polityki"

Mocny głos w trakcie obrad zabrała również posłanka Maria Kurowska – O panu Ziobrze można powiedzieć, że to i orzeł i lew polskiej polityki – dodała, odnosząc się do uwagi posła Treli, że Ziobro nie ma odwagi. A Witold Tumanowicz z Konfederacji porównał posiedzenie komisji do "awantury w barze".

Internauci nie mieli litości dla Ziobry

Obrady komisji odbiły się także szerokim echem w mediach społecznościowych. Komentatorzy nie szczędzili ostrych słów pod adresem Ziobry. Internauci wyśmiewali jego wcześniejsze unikanie przesłuchań, sugerując, że manipulował opinią publiczną swoją chorobą. "Rok po diagnozie jak pączek. Życzyłabym wszystkim takiego powrotu do zdrowia" – napisał użytkownik. "Przede wszystkim Ziobro jest dowodem na to, jak można urządzić sobie cyrk z tak ciężkiej choroby, jaką jest choroba nowotworowa, tylko po to, by uniknąć odpowiedzialności." – brzmi kolejny wpis. "Nie wszystko dla niego jest takie piękne. W tzw. międzyczasie Kaczyński mu zabrał partię. Już nie jest ani suwerenny ani solidarny." – przypomniał inny internauta. Nie zabrakło też krytycznych głosów wyborców, którzy uważają, że działania komisji są nieskuteczne, a Zbigniew Zbioro i tak "robi, co chce". "Pan Ziobro jest dowodem na to, że jesteście nieskuteczni i żałośnie śmieszni w tych swoich zapewnieniach o "rozliczeniach". Facet rozgrywa Was jak dzieci. Bodnar i Siemoniak utopią Wasz rząd. Ale najpierw – przegramy wybory prezydenckie." – podsumował mocno użytkownik.