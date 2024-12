Nie pozostaje nam nic innego, niż tylko spróbować. W składniki zaopatrzymy się w dowolnym sklepie spożywczym lub dyskoncie. Nie ma tu prawie nic wyszukanego (no, może poza cząbrem, bo nie wszyscy go mają w domach) i drogiego (z wyjątkiem rzecz jasna grzybów), ale proste rzeczy często są właśnie najlepsze.

Wigilijna zupa grzybowa wg przepisu Tomasza Strzelczyka

80 g suszonych grzybów 250 ml śmietany 18 proc. 3 litry wody 4 marchewki średniej wielkości kawałek selera (1/4 szt.) 1 por 3 średnie cebule 2 liście laurowe 4 ziela angielskie masło do smażenia 1 łyżeczka suszonego cząbru

Dodatkowe porady: jedną cebulę możemy delikatnie opalić (ale nie spalić) nad palnikiem lub upiec w piekarniku, by nabrała odpowiedniego aromatu i to właśnie ją wrzucamy do wywaru. Tomasz Strzelczyk na swojej stronie radzi też, by użyć mieszkanki grzybów – borowików i podgrzybków. Gotowe danie możemy podawać z makaronem, uszkami (też z grzybami) lub łazankami.