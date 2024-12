Co jednak najistotniejsze, sobotnia konwencja będzie jednocześnie oficjalnym początkiem prekampanii Rafała Trzaskowskiego , który jest kandydatem w KO w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. – I znowu pokażemy, że jesteśmy w stanie obudzić całą Polskę – mówi Trzaskowski na krótkim nagraniu.

Konwencja KO w Gliwicach. To tam rozpocznie się prekampania Trzaskowskiego

To wtedy też zapowiedział, że szefową jego sztabu wyborczego zostanie Wioletta Paprocka-Ślusarska . – To jedna z architektek naszego sukcesu z 15 października – mówił.

41-letnia Wioletta Paprocka–Ślusarska to prawa ręka Rafała Trzaskowskiego – obecnie jest dyrektorką gabinetu prezydenta Warszawy , ale ze stołecznym ratuszem związała się już w 2013 roku jako specjalistka od komunikacji. Jest także radną sejmiku województwa mazowieckiego z Koalicji Obywatelskiej – to jej czwarta kadencja.

Na tym samym spotkaniu z mediami Trzaskowski powiedział też, jak będzie wyglądała konwencja. – Będziemy mówić o tym, co najważniejsze: jak Polska powinna się zmieniać – stwierdził.

A na pytanie o to, czy spodziewa się ostrej kampanii, odparł: – W 2018 r. prowadziłem kampanię przez 11 miesięcy. Jestem przyzwyczajony do intensywnej pracy. Spodziewam się, że kandydat PiS obierze strategię przeinaczeń, kłamstwa i propagandy. Ale jestem na to odporny, mam doświadczenie.