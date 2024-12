Prekampania prezydencka właśnie ruszyła. Choć Rafał Trzaskowski jest świeżo upieczonym kandydatem, to nie zamierza czekać na krok rywali i już teraz próbuje zaskarbić sobie przychylność internautów. W mediach społecznościowych opublikował właśnie zabawne, choć częściowo prywatne nagranie.

Rafał Trzaskowski aż się uśmiechnął po pytaniu o to, ile bierze na klatę

A co z Rafałem Trzaskowskim? Prezydentowi Warszawy jeden z internautów zadał pytanie o to, ile bierze na klatę. Polityk udzielił dość wymijającej odpowiedzi. – Non stop biorę bardzo dużo na klatę, jak widać – przyznał z uśmiechem na ustach.