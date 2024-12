Według badania IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" to Prawo i Sprawiedliwość cieszy się obecnie największym poparciem, osiągając wynik 34,8 proc. To znaczący wzrost o 5,2 punktu procentowego w porównaniu z końcem października.

Jest nowy sondaż. To PiS zyskuje najwięcej i obejmuje prowadzenie

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,5 proc. Choć formacja Donalda Tuska straciła prowadzenie , to różnica między dwiema największymi partiami jest minimalna. I mimo drugiego miejsca może mówić o poprawie – poparcie wzrosło o 3,2 punktu procentowego.

Rywalizacja między PiS a KO wydaje się zacieśniać, co zapowiada emocjonującą walkę w najbliższych miesiącach, zwłaszcza w kontekście oficjalnie rozpoczynającej się w styczniu kampanii prezydenckiej.

Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja tracą

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga – sojusz PSL i Polski 2050. Poparcie dla tej formacji spadło do 8,6 proc. (spadek o 1,2 pkt proc.). Nowa Lewica zanotowała wynik 7,4 proc., tracąc również 1,2 pkt proc., a poparcie dla Konfederacji spadło do 7,3 proc., co oznacza też największy spadek w tym sondażu – o 2,1 pkt proc.