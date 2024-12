Rutkowski pędził korytarzem życia? "Nie było żadnego wypadku"

– Jechaliśmy w czwartek do Warszawy. Ja byłem pasażerem samochodu. Zajmowałem się oczywiście pracą. Kierowca, który jechał, wjechał w tak zwaną lukę. To nie było na zasadzie, że my wjechaliśmy w korytarz życia. Bo tego korytarza życia nikt nie potrzebował – tłumaczył w rozmowie z dziennikarzami o2.pl detektyw.