Dodajmy, że 2 sierpnia 2024 r. Solorz (bez wiedzy Kulki) notarialnie przekazał kluczowe fundacje z Liechtensteinu TIVI oraz SOLKOMTEL w ręce swoich dzieci, co zapowiadał już od dawna. Tymczasem już dzień później się z tego wycofał. Jak ujawnił Onet , rodzina miała ustalić, że wstrzyma się z ostateczną decyzją do 16 sierpnia, ale już trzy dni wcześniej Solorz zwrócił się przeciwko dzieciom i pisał o "oświadczeniach woli złożonych przez niego pod wpływem wywołanego podstępem błędu".

Zygmunt Solorz kontra dzieci. Założyciel Polsatu stracił kontrolę nad majątkiem

"Wprowadzając kuratora do fundacji TIVI oraz SOLKOMTEL, sąd zawiesił prawo Solorza do powoływania członków organów zarządzających tymi fundacjami, zabronił wydawania im poleceń oraz zatwierdzania uchwał pod rygorem nieważności" – pisze Onet, podkreślając, że to "sukces dzieci, które chcą uniemożliwić wyprowadzenie majątku z fundacji".