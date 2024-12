Nowy sondaż prezydencki. Zaskoczenie na trzecim miejscu

Wybór Nawrockiego jest jednak krytykowany. W porównaniu do Trzaskowskiego ma on kontrowersyjną przeszłość.

– Według naszych informacji, opracowanie na ten temat dotarło do Jarosława Kaczyńskiego dość wcześnie, gdy Nawrocki był jednym z typowanych kandydatów, ale jeszcze nie faworytem. My mamy ten dokument – mówił Andrzej Stankiewicz, współprowadzący podcast "Stan Wyjątkowy" w Onecie .

PiS jednak nie zamierza zmienić kandydata. Spekulacje na temat zmiany kandydata rozwiał sam Jarosław Kaczyński. – To jest gra nieczysta, nieładna i ciągnąca się już od dłuższego czasu. Nic to z nami wspólnego nie ma, nie ma żadnego zamysłu odnoszącego się do zmiany kandydata – powiedział dla Telewizji wPolsce24 prezes PiS.