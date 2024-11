Obaj kandydaci stoją przed wyzwaniem, aby przekonać do siebie wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji . Wśród zwolenników tych ugrupowań, Rafał Trzaskowski postrzegany jest negatywnie przez 79 proc. respondentów. Z kolei Szymon Hołownia ma negatywne notowania wśród 77 proc. wyborców PiS i 74 proc. wyborców Konfederacji.

Wynik drugiej tury wyborów prezydenckich – prognoza

Z raportu Opinia24 wynika również, że wśród wyborców Koalicji 15 października Rafał Trzaskowski cieszy się wyższymi notowaniami – 92 proc. pozytywnych ocen. Szymon Hołownia zdobył 74 proc. głosów w tej grupie. Marszałek Sejmu uzyskał stosunkowo niski wynik wśród wyborców Nowej Lewicy, ponieważ aż 40 proc. z nich ma do niego negatywne nastawienie.

Szymon Hołownia uderzył w koalicję

Hołownia podkreślił, że ktoś musiał celowo rozprzestrzenić te nieprawdziwe wiadomości. Wskazał na możliwych informatorów, którymi jego zdaniem miały być służby kierowane przez Donalda Tuska lub prokuratura. Co więcej, szef partii Polska 2050 i kandydat na prezydenta zaznaczył, że "nie na to się umawiali" z premierem.

Donald Tusk również skomentował sprawę, stwierdzając, że wyjaśnienia Hołowni są "absolutnie wystarczające" i że marszałek Sejmu "był bardzo szczegółowy w wyjaśnianiu tej sytuacji". – Mam pełne zaufanie do tego, co mówi i co robi – dodał Tusk.