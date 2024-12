Chwile grozy na pokładzie polskiego samolotu. Piloci usłyszeli "pull up, pull up"

Polski samolot lecący do Lublany znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. W kokpicie podczas podejścia do lądowania rozległ się alarm. Załoga musiała szybko zareagować i wykonać manewr awaryjny. Przedstawiciele Polskich Linii Lotniczych LOT złożyli oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśniają, jak do tego doszło.