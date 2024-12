Fot. Columbia Pictures - Marvel Enter / Collection Christophel / East New

Sony's Spider-Man Universe to franczyza, która obejmuje filmy o superbohaterach oparte na komiksach o Spider-Manie. W jej skład wchodzą wszystkie trzy części "Venoma" z Tomem Hardym ("Peaky Blinders"), "Morbius" z Jared Leto ( "Requiem dla snu" ) i "Madame Web" z Dakota Johnson ("Suspiria"). W grudniu 2024 roku do niewielkiej rodziny komiksowych adaptacji dołączy "Kraven Łowca", w którego wciela się mocny kandydat na kolejnego Jamesa Bonda , Aaron Taylor-Johnson ( "28 lat później" ).

Krytycy zmiażdżyli film "Kraven Łowca" z Aaronem Taylorem-Johnsonem

Za kamerą "Kravena Łowcy" stanął J.C. Chandor ("Rok przemocy" i "Chciwość"), a scenariusz do niego napisało trio: Art Marcum, Matt Holloway i Richard Wenk. Przede wszystkim film miał przedstawiać genezę kultowego wroga Petera Parkera. Młody Sergei został porzucony przez swojego ojca podczas ataku lwa. W dorosłości tytułowy antagonista wkracza na drogę zemsty.

– Zawsze wyzwaniem jest nakręcić tak wspaniały filmu, jak tylko możesz. Każdego dnia budzisz się i myślisz: "Co mogę zrobić, aby historia, którą próbuję opowiedzieć, była lepsza?" – mówił Chandor w wywiadzie z portalem Screen Rant.

Niestety pierwsze recenzje krytyków filmowych wskazują, że Chandorowi nie udało się nakręcić wybitnego dzieła, a pretendenta do tytułu najgorszego filmu roku. Aiden Kelley z Collidera podsumował akcyjniaka z Taylorem-Johnsonem takimi słowami: "Ostatnie, bezzębne polowanie Sony".

"Szczerze mówiąc, Chandor i Aaron Taylor Johnson zasługują na coś lepszego, niemniej oboje też przeczytali ten scenariusz i zdecydowali się pod nim podpisać" – dodał Rodrigo Petez z The Playlist. "To niewątpliwie zabójczy strzał, który Sony samo sobie zadało. (...) Aaron Taylor-Johnson (...) na papierze wygląda jak gwiazda filmowa. Na ekranie ma jednak tendencję do wysysania powietrza z każdej sceny, w której gra" – oznajmił David Fear z czasopisma "Rolling Stone".