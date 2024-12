Fani Julii Szeremety z niecierpliwością czekali na jej powrót do ringu. 21-latka nie pojawiła się na mistrzostwach Polski, co dodatkowo podsyciło głód wrażeń wśród jej kibiców. Polka do walki stanęła dopiero 125 dni po pamiętnym finale IO w Paryżu. Po tamtej porażce, ale i kontuzji nadgarstka, czy przeciągającym się przeziębieniu i osłabieniu nie ma już śladu.