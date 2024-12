W piątek Will Smith wystąpił na koncercie niedaleko San Diego. W przerwie między piosenkami niespodziewanie zabrał głos w sprawie Seana Combsa , znanego jako raper P. Diddy (a wcześniej jako Puff Daddy).

– Nigdy wcześniej nie wypowiadałem się na ten temat publicznie, ale chcę powiedzieć to jasno: nie mam nic wspólnego z Puffym, więc możecie przestać z tymi wszystkimi memami. Możecie przestać z tym całym g*wnem – powiedział Smith w nagraniu opublikowanym przez TMZ.

Will Smith odcina się od P. Diddy'ego

Chociaż Smith był przez lata wielokrotnie fotografowany z Combsem na różnych branżowych wydarzeniach, zaznaczył: "Nie byłem nigdzie w pobliżu tego człowieka, nie brałem udziału w żadnej z tych głupot. Więc jeśli usłyszycie coś takiego, to jest to piep**one kłamstwo".

Laureat Oscara za "King Richarda" podkreślił, że zazwyczaj nie lubi odnosić się do plotek czy internetowych spekulacji na swój temat, ale uznał, że w tym przypadku zrobi wyjątek. – Zazwyczaj nie reaguję na głupie rzeczy, bo tego jest po prostu za dużo. Ludzie mówią tyle różnych rzeczy. Ale tym razem przegięliście z tymi memami. Naprawdę mnie wkurzyliście – powiedział Will Smith na koncercie.

Jay-Z i P. Diddy oskarżeni o skrzywdzenie 13-latki

Raper, prywatnie mąż Beyoncé, to pierwsza wielka gwiazda, która została wymieniona jako współoskarżony w ostatnich sprawach prawnych przeciwko Combsowi, choć prokurator Tony Buzbee zasugerował, że w kolejnych pozwach przeciwko Diddy’emu mogą pojawić się nazwiska wielu innych znanych celebrytów.

– Nazwiska, które ujawnimy – o ile nasi śledczy potwierdzą i zweryfikują to, co nam powiedziano – zszokują was – powiedział Buzbee podczas konferencji prasowej w październiku.