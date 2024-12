Piątek w Zakopanem i całych Tatrach był niesamowity. Po obfitych opadach śniegu na drzewach utworzyły się białe czapy, dzięki czemu wszystko wyglądało jak rodem z planu filmu o Królowej Śniegu. Jednak to, co najpiękniejsze działo się wieczorem. Jurecki w planach miał najpewniej fotografowanie szczytu roju Geminidów, ale znalazł coś piękniejszego.

Miały być zdjęcia Geminidów nad Tatrami. Znalazł wielkie halo księżycowe

Normalnie można obserwować ok. 80-100 świetlnych bolidów pędzących po nocnym niebie. Tym razem większość z nich była jednak niewidoczna z powodu księżyca, który znajduje się bardzo blisko fazy pełni, która przypada 15 grudnia.

Fotografowi Bartłomiejowi Jureckiemu księżyc umożliwił jednak wykonanie unikatowych zdjęć. Podczas gdy w nocy temperatura spadła w okolice ok. -12 st. C, wokół ziemskiego satelity utworzyły się dwa okręgi w kolorze tęczy. Było to bardzo rzadkie halo księżycowe.