Wigilia już za tydzień, a z półek sklepów Auchan znika jeden z najpopularniejszych produktów wśród przygotowań świątecznych – uszka z grzybami od P.P.H. Kotwica (1 kg). Numer produktu to 5904215183235, a numer partii, który jest jednocześnie datą przydatności, to 23.12.2024.

Powodem wycofania tej partii uszek z grzybami jest zjawisko zwane "bombażem". To termin, który opisuje napuchnięcie opakowania spowodowane wzrostem ciśnienia gazów wewnątrz. Bombaż jest wynikiem błędów w procesie produkcji lub przechowywania, a jego obecność może świadczyć o obecności niebezpiecznych dla zdrowia drobnoustrojów. Produkty z widocznym bombażem są uznawane za zagrożenie dla zdrowia.

Oprócz uszek z grzybami wycofano także uszka z mięsem, również produkcji P.P.H. Kotwica. Kod kreskowy tego produktu to 5904215183235, a data przydatności to 23.12.2024. Powodem wycofania również jest bombaż.

Apel Auchan do klientów

Auchan opublikował oficjalne oświadczenie na swojej stronie internetowej, przepraszając klientów za zaistniałą sytuację. W apelu zwrócono się do osób, które zakupiły uszka z grzybami lub uszka z mięsem, z prośbą o ich natychmiastowe zwrócenie lub wyrzucenie.

Te produkty też wycofano

Jak informowaliśmy w naTemat.pl niedawno Auchan wycofało także inne produkty . Dotyczyło to białej fasoli. Sieć sklepów poinformowała, że po otrzymaniu informacji od firmy CENOS została zmuszona do wycofania partii tych produktów, ponieważ stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia pestycydów – Fosetylu AI w białej fasoli.

Drugim z wycofanych produktów były ogórki konserwowe "Kartuskie". W nich też było zbyt duże stężenia pestycydów. Auchan nie podał ich rodzaju. Wystosowano apel do klientów, by produkty te wyrzucić lub też zwrócić do sklepu.