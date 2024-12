Gdzie wyjechać zimą z Polski? 10 ciepłych kierunków wakacyjnych

Zapewne nikogo nie zaskoczy, że typowym kierunkiem polecanym na zimę jest Egipt. Niezmiennie pozostaje najpopularniejszym wyborem Polaków od grudnia do lutego. W grudniu średnia temperatura wynosi tam ok. 24 st. C, w styczniu spada do 21, żeby w lutym wrócić do poziomu ok. 23 st. C.