W marcu bieżącego roku rusznikarka (specjalistka od broni na planie) Hanna Gutierrez-Reed została uznana za winną w sprawie śmierci Hutchins. Ławnicy stwierdzili, że to niedopatrzenie 26-letniej kobiety doprowadziło do tragedii. Miesiąc później usłyszała wyrok: 18 miesięcy więzienia. Co ciekawe, sąd w Nowym Meksyku umorzył zaś proces przeciwko Baldwinowi.

Alec Baldwin o śmierci na planie "Rust": "To nie koniec"

Alec Baldwin był ostatnio gościem podcastu "Fail Better" Davida Duchovnego ("Z archiwum X"), w którym przyznał, że do jego obowiązków należy przypilnowanie, by wszystkie rzeczy w sprawie śmierci Hutchins ujrzały światło dzienne. – Myślę, że to nie jest koniec. Przed nami jeszcze długa droga, ale teraz to mój obowiązek, by zostało to odkryte i z pewnością odniosę pod tym względem sukces. Ujawnię, co tak naprawdę się tam wydarzyło – powiedział.