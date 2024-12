Kevin McCallister to główny bohater świątecznej komedii z 1990 w reżyserii Chrisa Columbusa, który nakręcił później takie hity jak "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" i adaptacja drugiej części bestsellera J.K. Rowling "Komnata Tajemnic". W filmie "Kevin sam w domu" mały chłopiec zostaje ukarany przez rodziców podczas przygotowań do bożonarodzeniowego wyjazdu do Paryża. Rodzina protagonisty wylatuje do Europy, a on – przez niefortunny zbieg okoliczności – zostaje sam... w domu.