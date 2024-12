Gunn jest reżyserem, scenarzystą oraz producentem, który przyzwyczaił widzów do wysokiej jakości. Wcześniej pracował dla Marvel Cinematic Universe, gdzie wyreżyserował wszystkie trzy części "Strażników Galaktyki" z Chrisem Prattem ("Jurassic World"). Z jego współpracy z Warner Bros. narodził się zaś "Legion samobójców: The Suicide Squad" oraz serial "Peacemaker".

Zwiastun "Supermana" z rekordowym wynikiem oglądalności

Gunn wyjaśnił, że chciał, by film miał tyle samo cech wspólnych z "Grą o tron" co z Marvelem. "Naszym celem jest stworzenie wrażenia, że jest to w pełni zamieszkany świat, w którym po prostu pojawiają się elementy fantastyczne. (...) Przyjmujemy całą mitologię Supermana" – zapowiedział.