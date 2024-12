"Przysięgły nr 2" (ang. "Juror #2") przedstawia historię dziennikarza i trzeźwiejącego alkoholika Justina Kempa, który zostaje wezwany do sądu, by pełnić rolę przysięgłego w sprawie śmierci młodej kobiety o imieniu Kendall Carter. Jej zwłoki znaleziono pod mostem przy niebezpiecznej drodze zwanej Old Quarry Road. Ostatni raz była widziana w barze, jak kłóciła się ze swoim chłopakiem, którego ostatecznie oskarżono o morderstwo z premedytacją. Szybko okazuje się, że Justin dokładnie wie, co doprowadziło do śmierci dziewczyny.