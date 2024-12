– Byłem zdziwiony, że do tego, aby poszukiwać posła Marcina Romanowskiego , uruchomione zostały takie siły i środki, jak gdyby był jakimś przestępcą, bandytą największego kalibru – powiedział Duda.

Andrzej Duda: "Ja się nie dziwię, że Węgrzy mają wątpliwości"

Prezydent podkreślił na antenie radia RMF FM, że Romanowski wystarczająco uzasadnił swój wniosek o azyl polityczny. – Chyba 40 stron uzasadnienia napisał do tej prośby o azyl... – zaczął Duda.

Po chwili prezydent zwrócił również uwagę na kontrowersje związane z odwołaniem prokuratora krajowego. – Nigdy żadnej zgody w tym zakresie nie wydawałem – stwierdził. Prezydent swoją wypowiedzią zasugerował, że to właśnie wątpliwości co do legalności działań polskich władz mogły wpłynąć na wybór Romanowskiego oraz decyzję Węgierskiego rządu.