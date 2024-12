Afera Collegium Humanum utopi Trzecią Drogę? Co ustalili dziennikarze

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie ma ostatnio dobrej passy. Wszystko przez doniesienia "Newsweeka", iż miał studiować na Collegium Humanum. Polityk temu zaprzecza. Co dalej z Trzecią Drogą? Nowe ustalenia przedstawili dziennikarze.

– Władysław Kosiniak-Kamysz zdaje sobie sprawę, że Szymon Hołownia prowadzi całą Trzecią Drogę na górę lodową. Wie, że wynik Hołowni będzie zły i że on sam wewnątrz partii również za to zapłaci – powiedział w "Stanie Wyjątkowym" dziennikarz Andrzej Stankiewicz. – Jest nerwówka, jest napięcie. Ja nie mówię, że oni się rozpadną, ale ewidentnie jest tak, że w koalicji trzeszczy na samej górze – ocenił.

Dziennikarz Kamil Dziubka dodał do tego, że Kosiniak-Kamysz i Hołownia rzadko ze sobą rozmawiają. – Był między nimi moment chłodu, dziś deklarują przyjaźń, natomiast w PSL -u słychać, że wybory prezydenckie to ich ostatni wspólny projekt – wskazał Dziubka.

Jak pisał także w naTemat.pl Mateusz Przyborowski, lista osób , które uzyskały dyplom na Collegium Humanum, jest bardzo długa i liczona w tysiącach. Na te studia skusili się politycy od prawa do lewa , ale też samorządowcy, pracownicy urzędów, biznesmeni czy sportowcy .

– Wydawało się, że to normalna uczelnia, na której można podnieść kwalifikacje, zyskać nowe doświadczenia i kontakty. Zapłaciłem za te studia z własnej kieszeni i poświęciłem na ich realizację dziesięć weekendów, jeżdżąc do Warszawy. Teraz okazuje się, że straciłem czas, pieniądze i dostaję, mówiąc delikatnie, mało pochlebne komentarze, że brałem udział w procederze pozyskiwania nielegalnych dyplomów. Nie jest to fajna sytuacja – mówił naTemat.pl Paweł Papke. Poseł KO i były siatkarz rozpoczął studia na Collegium Humanum w 2018 roku, czyli niedługo po powstaniu uczelni.