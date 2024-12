Magia świąt i wiara milionów dzieci znów napędziły sanie Świętego Mikołaja, które niezależnie od warunków pogodowych ciągnie aż 9 reniferów. Choć mknął one po niebie niczym błyskawica, aby dotrzeć do każdego grzecznego dziecka, to i tak nie umknęły czujnemu oku radarów. Jednak nie da się nie zauważyć dwóch istotnych rozbieżności.

Gdzie jest Święty Mikołaj? Śledzą go dwa radary Fot. Google/Flightradar24.com

Ciasteczka upieczone, a mleko nalane do szklaneczki? Jeżeli już czekacie na Świętego Mikołaja, to jeszcze trochę poczekacie. Około godziny 13:30 był on w Rosji, albo przelatywał nad Australią. Wszystko zależy od tego, który radar się śledzi.

Gdzie jest Święty Mikołaj? Google po raz kolejny uruchomił świąteczny radar

Google w samo południe 24 grudnia uruchomił swój świąteczny radar, dzięki któremu można śledzić trasę Świętego Mikołaja. Do godziny 13:30 jegomość w czerwonym stroju zdążył obdarować aż 40 milionów grzecznych dzieci. Żeby to zrobić, odwiedził m.in. Nową Zelandię, Antarktydę, czy Rosję, wraz z należącymi do niej Wyspami Kuryjskimi.

Jego trasę, wraz z licznikiem rozdanych prezentów można śledzić na żywo w wyszukiwarce Google. Dodatkowym plusem całej akcji jest pokazywanie zdjęć z różnych zakątków świata. Dzięki temu można dowiedzieć się o istnieniu miejsc, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia, a także zobaczyć, jak one wyglądają.

Ważnym elementem dla wszystkich grzecznych dzieci jest także czasomierz, dzięki któremu wiadomo, mniej więcej za ile godzin dotrze on do Polski. Można się go tutaj spodziewać około północy. Ostatecznie odwiedzenie wszystkich dzieci zajmie mu ok. 25 godzin!

Świętego Mikołaja tradycyjnie namierzył także flightradar

Znacznie dłuższą tradycję podglądania poczynań Świętego Mikołaja ma flightradar24.com, czyli popularny radar, w którym można śledzić trasy samolotów. W wigilię o godzinie 13:30 wg. ich doniesień najbardziej wyczekiwany gość znajdował się w pobliżu Australii i tam zostawiał prezenty wszystkim grzecznym dzieciom.

Warto dodać, że linie lotnicze Biegun Północy i ich jedyny lot o numerze SANTA1 śledziło w tym czasie ok. 65 tys. użytkowników na całym świecie. Jak widać, osób wyczekujących na przybycie Świętego Mikołaja nie brakuje.