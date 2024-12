– Cała rzecz jest trochę dla mnie niezrozumiała, o czym rozmawiamy, bo jaka jest istota problemu realnego z Collegium Humanum: otóż mamy do czynienia z bardzo złą praktyką kupowania dyplomów. Tutaj w ogóle o tym nie ma żadnej mowy, ani nikt dyplomów nie kupował, ani nikt nie studiował czy też sztucznie nie studiował, nic takiego nie ma miejsca – powiedziała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w TVN24 , zapytana o korespondencję, którą Michał Kobosko miał prowadzić z rektorem Collegium Humanum.

Przedstawicielka partii Hołowni: Tu nie ma powodu do wyjaśnień

– Tam nie ani jednego śladu tego, żeby ktoś chciał kupować dyplomy – stwierdziła. – Tu nie ma powodu do wyjaśnień. Natomiast tak, pan eurodeputowany Kobosko chce wstąpić na drogę prawną, ale to już jest o czymś innym, o naruszeniu jego dóbr osobistych – poinformowała polityczka zapytana, czy nikt nie oczekuje, aby Kobosko złożył szczegółowe wyjaśnienia.

– Nie mam czego się bać (...). W tej chwili nie będę komentował tych konkretnych rzeczy, które tam się pojawiły, bo ja nie wiem, skąd one pochodzą, one podobno mają pochodzić z materiałów śledztwa, jeżeli rzeczywiście ktoś udostępnia te materiały, to łamie w Polsce prawo – podkreślił. – W krótkim czasie przedstawimy decyzje i kroki prawne – zapewnił polityk formacji Szymona Hołowni.