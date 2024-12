"Tanio i szybko, nawet w kilka miesięcy. Dwaj panowie Czarneccy – Paweł i europoseł PiS Ryszard – stworzyli maszynkę do produkcji dyplomów MBA, które torują partyjnym nominatom drogę do państwowych posad".

Rektor Collegium Humanum zatrzymany

Kto usłyszał zarzuty, kim są absolwenci Collegium Humanum?

Ale zatrzymania i zarzuty to był dopiero początek. Od tamtej pory lista nazwisk kojarzonych z Collegium Humanum, która dociera do mediów, stale się rozszerza. W bardzo różnym kontekście.

Tysiące pokrzywdzonych przez Collegium Humanum

– Jestem w szoku. Zastanawiam się, co tam się dzieje, bo to jest naprawdę wydarzenie. Czuję się jeszcze bardziej oszukany. To powoduje, że te dyplomy są warte zero, po prostu zero – powiedział nam zdenerwowany poseł Witold Zembaczyński.