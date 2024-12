Jak podał portal EarthSky, kulminacja nowiu Czarnego Księżyca nastąpi o godzinie 23:26 czasu środkowoeuropejskiego. Określenie to nie jest oficjalnym pojęciem w astronomii (i nie odnosi się do koloru), jednak z biegiem lat zyskało dużą popularność.

Czarny Księżyc to nazwa drugiego nowiu występującego w jednym miesiącu kalendarzowym. Zjawisko to powtarza się średnio co 29 miesięcy. Poprzedni Czarny Księżyc mieliśmy w kwietniu 2022 roku, a następny pojawi się w sierpniu 2027 roku. Według innej definicji Czarny Księżyc oznacza dodatkowy nów przypadający w danej porze roku.